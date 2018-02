Santista e Ituano ficam no empate Em partida marcada pelo equilíbrio, Portuguesa Santista e Ituano empataram por 0 a 0, neste sábado, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixa a Santista com 20 pontos, um a menos do que o Ituano. O jogo foi bem disputado e, no primeiro tempo, cada time mandou uma bola na trave. Quem primeiro assustou foi a Portuguesa Santista, com o meia Leandro Moreno. A resposta do Ituano veio com Joélson. Na etapa final, o equilíbrio permaneceu, mas os goleiros não tiveram muito trabalho. A disputa de bola ficou limitada ao meio-de-campo, sem jogadas de emoção.