Santista e Juventus abrem rodada Portuguesa Santista e Juventus abrem neste sábado a segunda rodada da Copa Futebol Interior, que está sendo promovida pela Federação Paulista de Futebol. O jogo, que será disputado no Estádio Úlrico Mursa, em Santos, terá transmissão ao vivo pela Rede Record, a partir das 11h00. Outros sete jogos completam a rodada, domingo, todos com início às 11h00. Na estréia da competição, a Portuguesa surpreendeu e venceu fora de casa o União Barbarense por 3 a 2, enquanto o Juventus foi surpreendido e perdeu o clássico dos pequenos de São Paulo, para o Nacional, por 1 a 0, com um gol marcado no último minuto de jogo. O time santista lidera o Grupo Leste, com três pontos, enquanto o Juventus ocupa a última colocação sem nenhum ponto. No domingo serão disputados os outros sete jogos. São eles: Bandeirante x Rio Preto, Mirassol x Francana, Marília x Olímpia, Nacional x Inter de Limeira, Noroeste x Comercial, Sãocarlense x São Bento e XV de Jaú x União Barbarense. Na primeira rodada foi registrada a média de dois gols por partida.