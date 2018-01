Santista e Marília empatam por 1 a 1 Em jogo equilibrado, Portuguesa Santista e Marília empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, a Santista chegou aos 7 pontos, enquanto o Marília está com 4. Os gols saíram só no segundo tempo. Aos 25 minutos, Parral avançou pela direita e cruzou para Andradina fazer 1 a 0 para a Santista. O empate do Marília saiu aos 34. Após cruzamento de Beto pela esquerda, Frontini marcou de cabeça.