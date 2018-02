Santista e S. André buscam recuperação A Portuguesa Santista e o Santo André se enfrentam neste sábado, no Estádio Ulrico Mursa, a partir das 16 horas, pela 13ª Rodada do Campeonato Paulista, com um único pensamento: voltar a encontrar o caminho das vitórias. Os dois times vivem uma situação semelhante, ambos vêm de duas derrotas consecutivas. A Santista perdeu para Guarani (1 a 0) e Ponte Preta (2 a 1), ambos em Campinas, enquanto o Santo André perdeu o clássico para o São Caetano (1 a 0) e para o Corinthians (3 a 1), coincidentemente em casa. As derrotas provocaram a saída do técnico Luiz Carlos Ferreira, substituído pelo seu auxiliar, Sérgio Soares. O time da Baixada está na 14º posição, com 13 pontos e busca se distanciar da zona de rebaixamento. O Santo André está em sexto, com 20 pontos e objetiva encostar nas primeira posições. Na Portuguesa Santista, o técnico Sérgio Guedes não poderá contar com seus dois laterais, Nelsinho e Jaílson, ambos suspensos. No seus respectivos lugares, entram Parral e Juninho Rodrigues, que faz sua estréia. Além das laterais, o meio-campo também deverá sofrer algumas alterações de ordem tática. O armador Marcinho substitui Reinaldo. Com a rescisão contratual do zagueiro Fabrício, o time poderá atuar apenas com dois zagueiros. No Santo André, o técnico Sérgio Soares tem inúmeros problemas. Ele não poderá contar com o zagueiro Dedimar além do lateral-direito Alexandre. Além disso, o lateral-esquerdo Romerito é dúvida. O treinador pelo menos pode comemorar o retorno do volante Richarlyson, que cumpriu suspensão nos dois últimos jogos, e também do artilheiro Sandro Gaúcho, que atuou diante do Palmeiras e não sentiu antiga contusão muscular.