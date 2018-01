Santista empata e se classifica Quem conseguiu assistir até o fim à partida entre Portuguesa Santista e Guarani viu uma partida digna de 0 a 0. Com o empate, deu Portuguesa, apesar de o Guarani ter jogado melhor, principalmente no segundo tempo. Sem muita articulação, o time de Campinas sentiu a falta do bom futebol do meia Lúcio, que mesmo em campo esteve irreconhecível. O jogo começou (e terminou) desanimado. O primeiro lance de perigo só foi acontecer aos 16 minutos, e mesmo assim não foi lá tão perigoso. Cobrança de falta para o time da Baixada, o zagueiro Vandir encheu o pé e obrigou o goleiro Jean, do Guarani, a espalmar para fora. Lúcio, mesmo mal, arriscou um chute de longe aos 28, em cima do goleiro, e, dez minutos depois, driblou dois adversários na entrada da área e disparou, bem fraco, nas mãos do goleiro. Pela Portuguesa, Souza errava quase todos os passes e Rico também não era o mesmo do restante do campeonato, no qual marcou sete gols e tem sido um dos destaques. Segurou demais a bola nas poucas vezes em que a recebeu. Para o bem da torcida, o primeiro tempo passou rápido. O Guarani voltou melhor. Com a entrada de Alexandre e Wágner (ex-São Caetano), nos lugares de Reinaldo e Rodrigão, o time ganhou mais força no ataque. Melhor também na marcação, a equipe praticamente impediu a Portuguesa de jogar. Só dava Guarani. Aos 13, o time campineiro por pouco não abriu o placar. Depois de um cruzamento da direita, o meia Esquerdinha recebeu sozinho, ajeitou e chutou forte no travessão. Maurício só olhou. A marcação do Guarani afrouxou e a entrada do meia Renato Medeiros melhorou um pouco, só um pouco, o rendimento da Portuguesa. A apatia geral, no entanto, continuava a mesma. Aos 30, o melhor lance do jogo. Souza recebeu a bola no meio, conduziu e viu Rico sozinho na área. Tocou, errou o passe, mas Rico conseguiu, na dividida, dominar a bola. Aí sim, tocou para Souza, que arriscou forte. Jean defendeu em dois tempos. Como prova do que foi o índice técnico do jogo, o técnico Giba tirou no fim do segundo tempo Lúcio para colocar o atacante Creedence. Daí para a frente, para desespero dos torcedores, quase toda bola que o Guarani pegava era alçada na área procurando o atacante. Não adiantou. Com o empate, a Portuguesa Santista se classificou para as semifinais, quando enfrenta, com a vantagem de dois empates, o São Paulo. Ficha Técnica: Portuguesa Santista: Maurício; Nelsinho, Zambiasi, Nenê e Vandir; Adriano, Fabrício (Renato Medeiros e Glederson), Vandir e Souza; Rico e Elizeu (Reinaldo). Técnico: Pepe. Guarani: Jean; Patrício, Paulão, Bruno e Gilson; Leandro Guerreiro, Reinaldo (Alexandre), Marquinhos e Esquerdinha; Lúcio (Creedence) e Rodrigão (Wágner). Técnico: Giba. Juiz: Anselmo da Costa. Cartão amarelo: Reinaldo e Glederson. Local: Ulrico Mursa.