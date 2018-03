Santista: empate sem gols satisfaz A derrota para o União Barbarense (2 a 0) pelo Campeonato Paulista já faz parte do passado para a Portuguesa Santista. O time agora só tem pensamentos para o jogo desta quarta-feira, às 20h30, contra o 15 de Novembro, de Campo Bom, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela primeira fase da Copa do Brasil. Para garantir a classificação, ao time paulista um empate sem gols ou então uma vitória simples. É que na partida de ida, no Rio Grande do Sul, as duas equipes empataram por 1 a 1. Se acontecer o mesmo resultado em Santos, a vaga será decidida nos pênaltis. O técnico Nenê não pretende fazer mudanças. O atacante Marlon continua no lugar de João Fumaça, expulso no primeiro jogo - ele também ficou fora do último jogo pelo Paulistão. Segundo o treinador, a única mudança no time será no comportamento dentro de campo. O volante Axel, ex-São Paulo e um dos mais experientes do elenco, promete dar dicas aos companheiros. Para ele, a derrota para o Barbarense serviu como ensinamento de que não se pode subestimar os adversários. "Jogamos mal e merecemos perder. Uma vitória na Copa do Brasil pode nos dar moral para o Paulista", analisou.