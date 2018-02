Santista espera segurar o São Paulo Os planos da Portuguesa Santista nas semifinais do Campeonato Paulista estão bem traçados pela comissão técnica e jogadores. A idéia é segurar o São Paulo, no primeiro jogo, quinta-feira, em São Paulo, para garantir, em Santos, a inédita vaga na final. O técnico José Macia, o Pepe, já deu a ordem para seus jogadores, principalmente, aqueles responsáveis pela marcação sobre os craques do adversário: "Vocês não podem nem piscar", alerta. A ordem é repetida, várias vezes, para um jogador em especial: o volante Adriano, responsável para barrar o meia Kaká, principal articulador das jogadas ofensivas do São Paulo. O jogador de 23 anos é o único do time formado no próprio clube e espera repetir a mesma marcação eficiente no jogo válido pela primeira fase, no Morumbi, quando os dois times empataram em 1 a 1 e o goleiro Maurício deixou o campo como herói ao defender dois pênaltis. "Não acho que apenas tivemos sorte. Nós lutamos muito para justificar o empate", comenta o experiente zagueiro Zambiasi, o xerifão da defesa santista, a menos vazada no Paulistão, com apenas dois gols sofridos em sete jogos. História vira exemplo - Famoso contador de histórias, Pepe lembrou uma passagem em 1991, quando decidia o título brasileiro da Segunda Divisão pelo Guarani diante do Paysandu. Antes do jogo final, em Belém, ele orientou o zagueiro Valmir para marcar homem-a-homem o atacante Cacaio, maior perigo do adversário. Além da tradicional ordem para "não desgrudar" do matador, Pepe reforçou o pedido para que seu zagueiro não piscasse. Nem o alerta, muito menos a ordem funcionaram porque o Paysandu venceu o jogo por 2 a 0, com um dos gols marcados por Cacaio - o outro foi de Dadinho. Apesar da derrota, o Guarani, vice-campeão, voltou à elite nacional, mas nos vestiários Pepe não deixou de cobrar seu comandado. O que aconteceu lá Valmir? - indagou o técnico. O defensor, que tinha falhado na missão, respondeu, prontamente: ?Pisquei, "seo" Pepe. A resposta provocou gargalhada geral nos vestiários. Pepe, agora, só não quer ver a história repetida no Morumbi. Treinos leves - Depois dos treinos físicos de sábado à tarde os jogadores ganharam folga domingo e se apresentam nesta segunda-feira para treinos pela manhã e à tarde. Terça farão apenas um técnico-tático à tarde e na quarta-feira cedo o tradicional rachão. Apesar da obrigação dos horários nos treinos, o ritmo está bem menor uma vez que vários jogadores têm sentido o ritmo de jogos do Paulistão.