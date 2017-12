Santista ganha a primeira no Paulistão A Portuguesa Santista conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista 2004 ao vencer o América por 2 a 1, neste sábado, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Já o time de São José do Rio Preto perdeu pela segunda vez consecutiva e vai se distanciando dos líderes do Grupo 1. Com a vitória, o clube praiano chegou a seis pontos e ocupa a quarta colocação do grupo. O América permanece com sete pontos e divide a vice-liderança com a Ponte Preta. A partida foi movimentada, com boas chances de gols para ambas equipes, mas a Portuguesa Santista estava disposta a vencer e marcou o primeiro gol logo aos dois minutos do primeiro tempo, através do atacante Marlon. O gol deu ânimo para o time da casa, que voltou a marcar seis minutos mais tarde. O atacante João Fumaça ampliou aos oito minutos. Após o segundo gol, o jogo ficou mais aberto e o América diminuiu com o destaque Maurício, aos 24 minutos. No segundo tempo, as duas equipes diminuíram o ritmo da primeira etapa e o jogo ficou mais truncado, o que facilitou para a Portuguesa Santista, que segurou o placar e venceu pela primeira vez nesta edição do Paulistão. No sábado de Carnaval, o América receberá a Ponte Preta, em Rio Preto. A Santista folgará na tabela.