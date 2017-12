Santista ganha do Rio Branco por 1 a 0 A Portuguesa Santista está repetindo a boa campanha que fez na temporada passada e demonstrou isso na noite desta quarta-feira, jogando em casa, em Santos, ao vencer o Rio Branco por 1 a 0 e chegar aos nove pontos ganhos, no grupo 1 do Campeonato Paulista. Por outro lado, o Rio Branco permanece com seis pontos e está ameaçado de cair para a Segunda Divisão. No primeiro tempo, tanto a Portuguesa Santista quanto o Rio Branco fizeram um jogo fraco tecnicamente, explorando com pouca eficiência os contra-ataques. Com a entrada de Marlon no lugar de João Fumaça e um posicionamento mais ofensivo, a Santista entrou no segundo tempo com mais objetividade e passou a dominar o campo do Rio Branco. O gol da vitória surgiu aos 20 minutos com o zagueiro Chicão escorando de cabeça o rebote do goleiro Adilson. Com vantagem no placar, o técnico Nenê resolveu mudar e colocou seu time na defesa, com as entradas de Gilmar Fubá e Leandro Barbosa. Já o Rio Branco, com um time limitado, não encontrou forças para chegar ao gol de Cristiano e o resultado acabou sendo justo. Agora, no domingo, a Portuguesa Santista enfrentará o União Barbarense em Santa Bárbara D´Oeste e o Rio Branco, sem o zagueiro Gilmar Lima, que levou o terceiro cartão amarelo, pega o São Paulo, em Americana.