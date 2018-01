Santista garante vaga na 2ª fase A Portuguesa Santista, grande surpresa do Campeonato Paulista, fez mais uma vítima na competição. Neste domingo à tarde, no Estádio Bruno José Daniel, venceu o Santo André, por 1 a 0, garantindo a liderança e a classificação no Grupo 2. O time praiano tem 13 pontos, contra 10 do Santo André que ainda tem chances desde que vença o São Paulo no último jogo, ou então ganhe uma vaga pelo índice técnico. Rico, em grande fase, marcou o gol da vitória, aos 17 minutos do segundo tempo. Com uma forte marcação no meio-campo, o Santo André tratou logo de dominar as ações. Tanto que diminuiu os espaços e não permitiu os ataques da Santista, sem opções e sem velocidade. Na base da pressão, o Santo André criou boas chances para abrir o placar, esbarrando na grande atuação do goleiro Maurício, que praticou três grandes defesas e confirmou sua excelente forma técnica. A Santista, em bolas paradas, ameaçou duas vezes. Numa delas, Souza cobrou falta com efeito e o goleiro Júlio César fez grande defesa. Em outra, após escanteio, o endiabrado Rico chutou forte e quase marcou. O Santo André voltou para o segundo tempo para matar o jogo, com o técnico Luiz Carlos Ferreira colocando seu ataque com mais poder ofensivo. Colocou Nunes no lugar do lateral Richarlyson e Edevaldo no lugar de Wesley Brasília, com o habilidoso Denni em lugar de Fábio Reis. O time ganhou força ofensiva, mas perdeu na marcação. A Santista aproveitou para abrir o placar aos 17 minutos, quando Souza fez bela jogada, deixou três jogadores para trás e só rolou para o oportunista Rico apenas completar para as redes. Após o gol só deu Santo André, que criou inúmeras chances e mereceu o empate. Não conseguiu porque o goleiro Maurício, de novo, esteve numa tarde inspirada. Ele fez duas grandes defesas. Numa cabeçada à queima roupa de Edevaldo e outra num chute de Nunes. Aos 43 minutos, o Santo André chegou a marcar com Edevaldo, mas a arbitragem apontou impedimento, gerando protestos do time da casa. No final do jogo, o trio deixou o campo sob a proteção de policiais. Ficha Técnica: Santo André: Júlio Cesar; Dedimar, Marcão, Silvio Criciúma e Richarlyson (Nunes); Ramalho, Perdigão, Aílton e Romerito; Wesley Brasília (Edevaldo) e Fábio Reis(Denni). Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Portuguesa Santista: Maurício; Luciano (André Astorga), Zambiasi, Adriano e Adavílson; Vandir, Fabrício, Souza e Kiko; Elizeu (Reinaldo) e Rico (Renato Medeiros). Técnico: Pepe. Gol: Rico aos 17 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wilson Luiz Seneme. Cartão amarelo: Ramalho, Perdigão, Vandir e Souza. Local: Bruno José Daniel.