Santista goleia Inter e lidera isolada A Portuguesa Santista goleou a Internacional de Limeira por 6 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Santos. Com este resultado a Santista é a líder isolada do Grupo 2, que conta com Santos e São Paulo. O atacante Rico fez dois e é o artilheiro do Paulistão, com três gols. Elizeu, Nelsinho e Souza, duas vezes, completaram a goleada. Na primeira etapa, a Santista partiu com tudo em busca do gol. O atacante Rico era o principal destaque e foi ele quem abriu o placar aos 21 minutos. Após receber lançamento da esquerda, Rico driblou o veterano Válber e bateu com firmeza no canto direito. A Inter só chegava em contra-ataques rápidos, armados pelo experiente Silas. A Santista massacrou na etapa final e fez cinco gols. Elizeu fez aos 4 minutos, aproveitando rebote. Quatro minutos depois foi a vez de Souza fazer, após driblar o goleiro Oliveira. O atacante Rico, novamente, fez aos 23 minutos. Aos 26 minutos foi a vez de Souza fazer seu segundo gol no jogo, contando com a ajuda do zagueiro Válber e do goleiro Oliveira. O lateral Nelsinho completou a goleada, aos 36 minutos, chutando cruzado. Ficha Técnica Portuguesa Santista - Maurício; Zambiase, Nenê e Vandir; Nelsinho, Adriano, Fabrício (Renato Medeiros), Souza (Gileno) e Renato; Rico e Elizeu (Flavio). Técnico: Pepe Internacional - Oliveira; Válber, Rogério (Anderson) e André Gueller; Fabiano, Alexandre Silva, Silas, Fabinho e Galego (Fabiano Ferri); Fábio Lopes e Almeida. Técnico - Guiseppe Palavacini Gols - Rico aos 21 minutos do primeiro tempo; Elizeu aos 4 minutos, Souza aos 8 minutos, Rico aos 23 minutos, Souza aos 26 minutos e Nelsinho aos 36 minutos do segundo tempo. Juiz: Alexandre Augusto Silva Costa Cartões Amarelos: Fabricio e Vandir (Portuguesa Santista) e Galego, Silas e Fabiano(Internacional) Público e Renda: não fornecidos Local: Estádio Ulrico Mursa (Santos-SP)