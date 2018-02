Santista já desmontou a equipe A Portuguesa Santista desmontou hoje seu time de futebol profissional, depois da desclassificação no Paulista. Os dirigentes ainda não decidiram se o clube irá participar da série C do Brasileiro. Outro ponto que será discutido no planejamento é a disputa da Copa do Brasil do ano que vem, já que o terceiro lugar no campeonato estadual deu uma vaga a Lusinha. Os jogadores se apresentaram hoje normalmente, mas só para se despedir. O técnico Pepe, ainda inconformado com a derrota domingo para o São Paulo preferiu elogiar o desempenho do time. "Foi uma boa campanha, que colocou a Portuguesinha numa posição de destaque no futebol com esse terceiro lugar no Paulista, fato que há muitos anos não acontecia no clube". Ele espera que o trabalho tenha uma seqüência e que a Briosa continue investindo no futebol. Rico deixou Ulrico Mursa hoje à tarde, mas ainda não sabia qual seria seu próximo time. Disse que há um clube mais próximo de contratá-lo do que o São Paulo, equipe que defendeu até ser emprestado à Portuguesa Santista. Sobre sua passagem pelo clube de Santos, revelou que foi uma das melhores coisas que aconteceu em sua carreira. "Foi muito bom e deu para amadurecer bem", comentou. Souza ainda estava chateado com os comentários de que havia recebido um carro do São Paulo, como pagamento de parte do contrato que teria firmado com o time do Morumbi. Admitiu o interesse do tricolor, mas afirmou que não há nada acertado ainda. "Não ganhei nada e é muito chato essa cobrança por parte da torcida e da imprensa". Mas disse que, se alguém do São Paulo quiser dar um carro para ele, aceita: "não agüento mais andar à pé", comentou.