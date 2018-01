Santista já sonha com o título A ordem de não tomar gol foi cumprida à risca e, com o empate sem gols com o Guarani, a Portuguesa Santista conseguiu a classificação para a semifinal do Paulista. Terminada a partida, os jogadores comemoraram o resultado junto de Pepe, a quem dedicaram o resultado como presente de aniversário de 68 anos do treinador. ?O 0 a 0 servia para nós, estamos classificados e buscamos um horizonte um pouco mais alto", disse o técnico. Pepe já começou a pensar no próximo jogo, marcado para quarta-feira, contra o São Paulo. ?É preciso planejar tudo direitinho para enfrentar esse adversário novamente", disse ele, acrescentando que "o São Paulo é um grande time, mas a Portuguesa tem que jogar como sempre jogou: olho no olho, de igual para igual, em busca de um resultado positivo". Os jogadores não conseguiam esconder o entusiasmo com a conquista da vaga. Fabrício disse que ?até um mês atrás, a Portuguesa era o patinho feio do campeonato e hoje está na semifinal do Paulista". E alertou: ?Não paramos ainda, pois chegamos aqui não por acaso e vamos em busca agora de disputar a final". Para ele, seu time começou o campeonato ?desmoralizado, para quem ninguém dava nada e está agora entre os quatro melhores times do Estado". O festejado Adriano, principal destaque do time no empate com o Guarani, preferiu dividir o sucesso com os companheiros. ?É fruto do trabalho de nossa equipe, não só meu, e devo tudo a quem nos está apoiando, a equipe e à comissão técnica." Seus planos são simples: descansar no carnaval para ir à semifinal e à final. Maurício, um dos principais responsáveis pelo empate desta quinta-feira, comentou que ?a Portuguesa vai em busca de mais e o grupo está provando que tem condições para isso". O goleiro não gostou do desempenho do time: ?Não fizemos um bom jogo, porque estávamos um pouco ansiosos e confiantes e agora precisamos melhorar porque o jogo contra o São Paulo vai ser mais difícil ainda". Do lado do Guarani, a decepção era grande, pois o time pressionou o jogo todo na tentativa de vencer e não conseguiu. Esquerdinha disse que seu time ?fez tudo para conseguir a vitória, até o último lance, mas isso acontece e vamos levantar a cabeça?.