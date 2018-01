Santista jogará sem Tico Mineiro A Portuguesa Santista anunciou hoje (25) a liberação do atacante Tico Mineiro. O jogador, que é pretendido por vários clubes, não enfrentará o Guarani no sábado, na despedida da Santista do Campeonato Paulista da Série A1. De acordo com os dirigentes, o motivo da liberação foi um pedido do próprio jogador, que foi para Minas Gerais visitar familiares e resolver problemas particulares. O jogador é pretendido por clubes como Etti Jundiaí, América e Santo André, que disputam a Série A-2. Tico Mineiro será o terceiro desfalque do time para este jogo. Além dele, o goleiro Róbson e o zagueiro Orestes estão suspensos por terem recebido o segundo cartão amarelo contra a Matonense. O time só será definido depois do treino de quinta-feira. A princípio, Sandro deve entrar no lugar de Róbson. Nos demais setores, o técnico interino Paulo Paraguai deve promover algumas alterações, dependendo dos treinamentos, já que ele conta com o retorno do lateral Valdir, que cumpriu suspensão na última partida. A antecipação da rodada para o sábado alterou a programação de treinos da Portuguesa Santista. Nesta quinta o time treina à tarde e na sexta haverá um recreativo pela manhã. À tarde a delegação viaja para Campinas.