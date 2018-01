Santista leva a melhor na Rua Javari No confronto de gerações na Rua Javari, a Portuguesa Santista se deu melhor e venceu a "molecada" do Juventus, por 2 a 1, na tarde deste domingo, em São Paulo. O resultado deixa a Santista com três pontos no Grupo 2, ao lado do Paulista que venceu o São Paulo. Os dois times fizeram um primeiro tempo com poucas oportunidades de gol. O campo pesado e a falta de entrosamento dificultava as ações ofensivas e deixava a partida sonolenta. Mesmo jogando fora de casa, foi a Santista que dominou o primeiro tempo e conseguiu abrir o placar. Aos 31 minutos, Rico partiu no contra-ataque e chutou no ângulo. No segundo tempo o panorama da partida não mudou e a Portuguesa ampliou o placar logo aos 17 minutos com Adriano. A desvantagem no placar fez o Juventus partir para o ataque e aos 36 minutos conseguiu diminuir com Edilson. O Juventus se impôs e pressionou até o final, mas não conseguiu mudar o placar. Ficha Técnica Juventus - Willian; Itabuna, Rocha e Fabio; Edson, Dirceu, Anderson, Cristian (Sidney) e Dudu (Edilson); Edson Di (Alwin) e Marco Antônio. Técnico: Paulo Sérgio Tognasini. Portuguesa Santista - Maurício; Nelsinho, Zambiase, Nenê e Adavilson; Vandir, Adriano, Fabrício (Renato Medeiros) e Souza (Kiko); Rico e Elizeu (Dinei). Técnico: Pepe. Gols - Rico aos 31 minutos do primeiro tempo, Adriano aos 17 e Edilson aos 36 minutos do segundo tempo. Juiz - Paulo José Danelon Cartões amarelos - Zambiase, Adriano, Fabrício e Rico (Portuguesa Santista) Local - Estádio da Rua Javari (São Paulo-SP)