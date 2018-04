Santista luta por vaga na Série C A Portuguesa Santista tenta nesta terça-feira à noite garantir a sua classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Pelo complemento da quinta rodada, enfrenta o já classificado Atlético Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, a partir das 20h30. O time santista tem sete pontos, na vice-liderança do Grupo 13, e avança com uma rodada de antecedência em caso de vitória. Com o Atlético Sorocaba já classificado e o América-RJ sem chances, o único adversário pela vaga é a Portuguesa-RJ. A Lusa carioca tem seis pontos, mas já atuou pela quinta rodada. O time da Ilha do Governador torce por uma derrota do homônimo paulista para decidir a classificação na última rodada, quando haverá o confronto lusitano em Santos. Para o Atlético Sorocaba, a partida serve para selar a primeira colocação. Tem 10 pontos e com mais três garante a primeira colocação, que lhe trará vantagens na segunda fase. Com o jogo da seleção brasileira no domingo, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a última rodada da Série C será toda disputada no sábado. Por enquanto, restam 17 das 32 vagas para a segunda fase. Outro clube paulista que já está classificado é o União Barbarense pelo Grupo 14.