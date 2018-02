Santista Marcos Aurélio embarcar para a Bolívia nesta terça Depois de perder o cartão da vacina obrigatória, que libera a entrada e saída no Brasil, o atacante Marcos Aurélio enfim embarca para a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, às 17 horas desta terça-feira. O jogador poderá fazer a sua estréia no Santos na quarta, quando o time de Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Blooming, pela fase preliminar da Copa Libertadores da América. O atleta, que havia assinado com a equipe da Baixada Santista no início de janeiro, só foi apresentado oficialmente horas antes do embarque. Ele conseguiu a sua liberação no Atlético Paranaense na última segunda por causa de uma decisão judicial da 11ª. Vara do Trabalho, de Curitiba. Marcos Aurélio, que se destacou na equipe paranaense na temporada passada ao marcar dez gols no Brasileirão e fazer boas apresentações na Copa Sul-Americana, já teve seu contrato com o Santos inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e tem condições de atuar diante dos bolivianos. "Todos os jogadores pensam em jogar numa grande equipe. Estou tendo essa oportunidade e espero aproveitar. Para mim é muito importante vestir essa camisa. Tive três semanas de trabalho muito forte. Se o Vanderlei der a oportunidade, eu estou pronto?, disse o atacante, que assinou contrato com os clube santista por um ano e sabe que terá dificuldade para ganhar uma vaga no time titular. "Acompanhei todos os jogos do time e o ataque está muito bem. Está aproveitando muito bem as oportunidades e concluindo bem. Todos os atacantes são bons jogadores e estão passando por um bom momento?, comentou. O primeiro confronto com o Blooming acontece nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Ramón Aguilera. O jogo de volta será no dia 7 de fevereiro, na Vila Belmiro. Se passar pelos bolivianos, o time de Luxemburgo entrará no Grupo 8 da Libertadores, que conta com Defensor Sporting (URU), Deportivo Pasto (COL) e Gimnasia y Esgrima (ARG).