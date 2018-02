Santista morre durante comemoração O torcedor santista Uelinton Lopes dos Reis morreu na madrugada desta segunda-feira, em Santos, durante as comemorações pelo título Brasileiro, conquistado pelo Santos com a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama. O torcedor caiu da carroceria de um caminhão, onde festejava o título, e em seguida foi atropelado por um ônibus. Uelinton tinha 22 anos e era da cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Na noite de domingo, pelo menos 20 mil torcedores tomaram a Praça da Independência para festejar, mas a o que se viu foi muita briga e confusão. Numa dessas brigas, um torcedor foi pisoteado no chão, quando já estava inconsciente em razão de golpes que havia recebido. Imagens de tevê flagraram a agressão. O torcedor foi levado ao Pronto Socorro Central e até o meio da manhã ainda não havia informações sobre seu estado de saúde. Para controlar a multidão, havia apenas 70 políciais militares. Além da morte, a festa pelo título na Baixada Santista deixou como slado vários atos de vandalismo. A polícia registrou 31 ônibus depredados em Santos, 26 em São Vicente e 2 na Praia Grande.