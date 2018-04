Santista perde e não antecipa vaga A Portuguesa Santista perdeu a oportunidade de garantir a sua classificação antecipada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta terça-feira à noite, perdeu para o Atlético Sorocaba por 3 a 2, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com o resultado, o Atlético confirmou a primeira colocação do Grupo 13, com uma rodada de antecedência. Invicto, soma 13 pontos. A Santista, apesar da derrota, tem plenas chances de classificação. Soma sete pontos, na segunda colocação, e na última rodad a faz o clássico Lusitano com a Portuguesa Carioca, que vale a classificação. Quem vencer garante o segundo lugar do Grupo e a Santista tem ainda a vantagem do empate, além de jogar em casa. O Atlético Sorocaba espera agora a definição do Grupo 13 para saber quem enfrenta na próxima fase. A única certeza é que não pega o União Barbarense, já com a primeira colocação garantida. Rio Branco, América e União São João brigam pela vaga. Luciano Henrique (2) e Dinei marcaram os gols do Atlético no primeiro tempo. A Santista diminuiu na etapa final com William e André Guerreiro.