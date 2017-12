Santista poupa jogadores na Copa do Brasil Ao contrário do que acontece com seus rivais do interior paulista (União Barbarense, Guarani e Santo André), a Portuguesa Santista não dará a prioridade para a Copa do Brasil. Tanto que poupará cinco jogadores para a estréia contra o XV de Novembro, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Sady Schimidt, em Campo Bom-RS. O médico do clube, Fábio Peluzo, decidiu vetar o zagueiro Márcio Santos (ex-seleção brasileira), os laterais Edson Mendes e Claudinho, o volante Gilmar Fubá (ex-Corinthians) e o atacante Nando, que se recuperam de lesões. "É melhor perdê-los agora, mas assegurá-los contra o Rio Branco (sábado), pelo Paulistão", explicou. Para a lateral direita, o técnico Nenê improvisará o zagueiro Valdir. Com isso, Chicão atuará na defesa ao lado do jovem Diguinho, que fará sua estréia na vaga de Márcio Santos. Pelo lado esquerdo, Claudinho sai e entra Fabinho. Gilmar Fubá e Nando não vinham atuando, por isso meio-campo e ataque serão mantidos. Ao saber que substituiria o tetracampeão mundial em 1994, Diguinho se emocionou. "Futebol é mesmo apaixonante pelas surpresas. Onde imaginei que algum dia eu pudesse substituir o Márcio Santos? Quero estar iluminado para fazer uma boa estréia."