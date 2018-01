Santista promete surpresa na Baixada A Portuguesa Santista se apega ao passado para tentar surpreender o arqui-rival Santos, neste domingo, às 18h10, na Vila Belmiro pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Em 2003, quando o adversário vinha de um título brasileiro, a Portuguesa não se intimidou e o venceu por 2 a 0. Na ocasião, o atacante Rico, de volta à equipe nesta temporada, foi considerado o melhor jogador em campo. "Foi um jogo inesquecível. O Santos era o favorito, mas conseguimos surpreendê-los", disse o jogador. Ocupando as últimas posições do campeonato com apenas um ponto ganho, o técnico Sérgio Guedes acredita no improvável: "Temos que respeitá-los, mas temê-los jamais", diz o treinador confiante. Para a partida, Guedes pretende realizar algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o América, 2 a 0, na última rodada. O volante Leandro Moreno, suspenso, não joga. Em seu lugar, Magal já foi confirmado. No setor de criação, o meia Adriano pode ser a novidade em lugar de Itaparica. E no ataque Rico pode ganhar uma das vagas, possivelmente a de Laécio.