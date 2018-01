Santista pronta para outra surpresa A Portuguesa Santista faz nesta quarta-feira o clássico com o Santos, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. O jogo acontece às 20h30 e será disputado no acanhado estádio "Ulrico Mursa", o que gerou protestos por parte do Santos. Os jogadores e o técnico Pepe rebatem e dizem que o mando é deles. "Todos estão falando que o Santos parece uma orquestra. Toda orquestra de qualidade toca em qualquer lugar", ironizou Pepe, rebatendo o diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, que disse que a Santista estaria abrindo mão de uma renda maior e que o Santos não iria levar sua orquestra para se apresentar num teatro menor. O estádio da Santista tem capacidade para 12 mil pessoas, enquanto a capacidade de público da Vila Belmiro é de 20 mil. Polêmicas à parte, a Santista não deve ter nenhuma alteração em relação ao time que empatou com o São Paulo, no domingo. O clima entre os jogadores é de confiança, mas não se esquecendo que do outro lado está o Santos. "Para nós, essa campanha não é surpresa. Acontece que a imprensa não nos dá valor e só fala de um time menor quando empatamos com um São Paulo por exemplo", disse o goleiro Maurício, que está sendo bastante badalado, depois de defender os pênaltis dos campeões mundiais Ricardinho e Kaká. Caso vença o clássico, a Portuguesa Santista será líder do Grupo 2, ao lado do próprio Santos, com 10 pontos. "Já provamos dentro de campo que temos condições para isso", completa o goleiro.