Santista quer reeditar campanha de 2003 Um dos destaques no Campeonato Paulista do ano passado, a Portuguesa Santista espera repetir o sucesso neste ano. A estréia do time do Litoral acontece nesta quarta-feira, às 20h30, contra a xará Portuguesa, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pelo Grupo 1. Assim como em 2003, a grande aposta da Briosa será a mescla entre veteranos e alguns jovens jogadores que não tiveram oportunidades em times grandes. Para o clássico lusitano, o técnico Nenê poderá contar com os principais destaques da equipe: o zagueiro tetracampeão mundial Márcio Santos, e os volantes Gilmar Fubá (ex-Corinthians) e Axel (ex-São Paulo). Além dos veteranos, o time conta com algumas revelações de grandes clubes, como o meia Reinaldo (ex-São Paulo) e João Fumaça (ex-Santos).