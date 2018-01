Santista quer surpreender no Morumbi Uma das surpresas deste Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista quer continuar surpreendendo. Neste domingo, a equipe enfrenta o São Paulo, no Morumbi, e não quer ser coadjuvante. O time vai até a capital com o surpreendente retrospecto de duas vitórias em dois jogos. "Não adianta todo mundo falar que o São Paulo vai ganhar fácil. O futebol mudou e muitas coisas estão acontecendo", disse o veterano Dinei, ex-xodó do Corinthians, que deve começar como titular. O último jogo da Santista aconteceu no dia 29 de fevereiro, quando goleou a Internacional de Limeira, por 6 a 0. O técnico Pepe confirmou que vai fazer duas alterações. Adavílson, recuperado de contusão, entra no lugar de Renato. No meio, Renato Medeiros ganha uma vaga ao lado de Souza. "As mudanças serão necessárias para lutarmos por uma classificação" declarou Pepe. As esperanças estão depositadas no atacante Rico que já marcou três gols. O atacante Elizeu, o lateral-esquerdo Adavílson e o lateral-direito Luciano foram liberados pelo departamento médico e já estão à disposição da comissão técnica. Apenas o atacante Juliano, lesionado na coxa direita, permanece realizando trabalhos físicos leves.