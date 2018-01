Santista quer terminar em primeiro Na briga para alcançar o primeiro lugar geral no Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista terá pela frente o ainda vivo Paulista, neste domingo, às 16 horas, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Com a possibilidade de alcançar a liderança do estadual, a Portuguesa entra com força máxima. Para buscar o objetivo, o líder do grupo 2, com 13 pontos, terá que vencer e torcer por uma derrota do São Caetano para o Marília. As dúvidas do técnico Pepe estão na escalação de Fabrício e Elizeu. O primeiro pode ser poupado, por estar pendurado com dois cartões amarelos, e o segundo não tem agradado o treinador. Renato Medeiros e Reinaldo devem ficar com as vagas no time titular. No Paulista, a ordem é conquistar os três pontos e contar com a sorte. Com dez pontos no grupo 2, o time terá que vencer por quatro gols de diferença e contar com derrotas de Santo André, Guarani e Rio Branco. Para este jogo, o técnico Edson Valandro tira Fábio Gomes e dá uma chance para Alemão. Na frente, Edu perde lugar para João Paulo.