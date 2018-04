Santista Rodrygo segue passos de Neymar e assina 1º contrato comercial

O atacante Rodrygo, atacante do Santos e revelação do Campeonato Paulista, assinou aos 17 anos o seu primeiro acordo comercial como atleta profissional.

+ É prematuro dizer quando Bruno Henrique vai voltar, diz presidente santista

+ Confira tabela do Campeonato Brasileiro

Rodrygo será o embaixador da Semp TCL, a mesma empresa que tem Neymar como representante global da marca TCL. O fabricante de eletroeletrônicos atua no mercado brasileiro de televisores, celulares e eletroportáteis. O jovem vai ser a “nova cara da marca no Brasil”, de acordo com comunicado divulgado à imprensa.

“É motivo de grande satisfação ser escolhido para ser embaixador da Semp TCL no Brasil. Agradeço pela confiança e por acreditarem no meu potencial”, afirma Rodrygo.

Rodrygo foi eleito na última segunda-feira como o atleta revelação do Campeonato Paulista, em premiação da Federação Paulista de Futebol. Rodrygo entrou para a história como atleta brasileiro mais jovem a marcar um gol na Libertadores da América.

As características como jogador (rápido, driblador e goleador) e a estrutura que possui fora de campo – a presença do pai, o ex-jogador Eric, na condução de sua carreira e a presença dos patrocinadores – levam às comparações com outros craques santistas, especialmente Neymar. O estafe do atleta considera desnecessária as comparações para evitar uma pressão adicional sobre o jovem de 17 anos.

Artilheiro em todas as categorias de base do Santos, Rodrygo Silva Goes vem sendo preparado cuidadosamente para ser o novo craque do time. A escalação no time principal vem sendo conduzida com cautela pelo técnico Jair Ventura.