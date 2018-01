Santista sonha com a classificação Sonhando com a inédita classificação às semifinais do Campeonato Paulista da Série A-1, a Portuguesa Santista faz planos para manter o retrospecto positivo dentro de casa, no acanhado estádio Ulrico Mursa. Se depender do técnico Muricy R amalho, o Palmeiras, adversário de sábado, pode ser a próxima vítima. ?Temos é que nos preocupar com a euforia excessiva. Nessas horas de decisão, a cabeça precisa estar tranqüila. As chances de nos classificarmos são grandes, mas primeiro temos de fazer a nossa parte para depois comemorar", explicou. O técnico Muricy Ramalho está confiante, depois da suada vitória sobre o São Caetano. Esta foi a sexta vitória em casa, retrospecto só igualado pela líder Ponte Preta. Com 20 pontos, o time divide a quarta colocação com Corinthians, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, precisa somar o maior número de pontos nos três jogos que restam para conseguir a tão sonhada classificação. Além do Palmeiras, vai enfrentar ainda Matonense e Guarani, ambos fora de casa, onde a Santista ainda não venceu neste Paulistão. Mas o técnico, de início, já tem quatro desfalques. O zagueiro Orestes e o lateral Márcio Goiano foram expulsos de campo e cumprem suspensão na próxima rodada. Os meio-campistas Marcos Bazílio e Jean Carlo foram advertidos com cartão amarelo e, como já estavam pendurados, também terão de ficar de fora do duelo de sábado. Muricy lamentou os problemas, mas disse que o elenco da Santista possui jogadores de alto nível técnico, favorecendo-lhe na hora de escolher um substituto. E, por pouco, o treinador também não perde o atacante Tico Mineiro, artilheiro do time ao lado de Zinho, com oito gols. "Fui disputar uma bola e levei uma pancada no tornozelo. Na hora doeu muito e achei que teria de sair, mas depois consegui suportar e passou", destacou. "O gol foi importante porque nos deu mais uma vitória rumo à classificação?. O fato de ter alcançado o Zinho na artilharia serve para deixar ele mais esperto comigo, agora", brincou o atacante.