Santista sonha em ir mais longe Para quem acha que a Portuguesa Santista já foi longe no Campeonato Paulista, pode esperar mais. Vislumbrando esta possibilidade, o técnico Pepe colocará força total em campo contra o Paulista, no domingo, para tentar a liderança do Paulista e ter a vantagem de jogar pelo empate na fase final, além dos jogos decisivos serem em casa. Para conseguir este objetivo o time terá que vencer o Paulista e torcer por uma derrota do São Caetano contra o Marília. A vitória deixaria a Portuguesa Santista com 16 pontos e o time do ABC ficaria com os mesmos 15.