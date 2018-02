Santista surpreende São Caetano no ABC A Portuguesa Santista surpreendeu o São Caetano e ganhou a partida entre ambos por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio Anacleto Campanella, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Com essa vitória, o time de Santos subiu para 23 pontos, afastando a ameaça do rebaixamento. Já o São Caetano permanece com 26 pontos, caindo para o quinto lugar, sendo ultrapassado pelo Mogi Mirim. A derrota quebrou uma seqüência do time do ABC de cinco partidas sem derrotas e a invencibilidade do técnico Estevam Soares, há quatro jogos no comando do time. O primeiro tempo no ABC teve domínio da Portuguesa Santista, que não se intimidou e partiu para cima da defesa do São Caetano, que cedia espaço e errava muitos passes. Aos 18 minutos, após forte chute de Marcinho pela esquerda, Rodriguinho marcou, livre, de cabeça, no rebote do goleiro Silvio Luís, abrindo o placar. O gol não provocou uma reação do São Caetano e os visitantes continuaram a criar chances, principalmente com Sinval e Rodriguinho, perdendo chances de aumentar a diferença. Mas, aos 43 minutos, não deu para segurar: na tabela com Júlio César, o lateral Parral chutou cruzado e ampliou para 2 a 0. Na segunda etapa, o técnico Estevam Soares colocou a equipe no ataque, com a entrada de Edu Sales no lugar do lateral Ceará. Nos primeiros minutos o Azulão ainda mostrou mais disposição, buscando quebrar a barreira defensiva da Santista. Mas com o passar do tempo o São Caetano foi perdendo a paciência e a Portuguesa Santista, bem posicionada na defesa, pouco se arriscava ao campo ofensivo, segurando bem a vantagem. Na próxima rodada o São Caetano vai até Santa Barbara d?Oeste enfrentar o União Barbarense, às 18 horas, no único jogo do sábado. A Portuguesa Santista recebe o União São João, no domingo, também às 18 horas.