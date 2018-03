Santista tem motivação histórica Motivação é o que não falta para a Portuguesa Santista enfrentar o Corinthians, domingo, no Pacaembu. Além de jogar pela classificação à segunda fase do Campeonato Paulista, o time da Baixada espera devolver a derrota de quase 25 anos atrás: em março de 1979, perdeu para o clube do Parque São Jorge por 2 a 1 e acabou rebaixado. Após isso, foram 17 anos martírio entre segunda e terceira divisões estaduais. O retorno da Santista à elite paulista aconteceu somente em 1996, com o mesmo técnico do atual time, Nenê, e o atacante Serginho Chulapa no elenco. Apesar das várias coincidências, o atacante Nando, artilheiro do time com cinco gols, prefere não enxergar o confronto por esse aspecto e descarta o clima de revanche. "Os tempos são outros. O Corinthians sempre será um time forte, mas a vontade dos jogadores da Santista pode falar mais alto." Com clima de revanche ou não, a verdade é que a Santista poderá rebaixar o Corinthians para a Série A2 do Paulista em caso de vitória. Desde que o Juventus também vença o São Paulo. Além disso, os três pontos classificariam o time de Santos, que hoje conta com 12 pontos e ocupa a terceira posição do grupo 1. Para o jogo de domingo, o técnico Nenê fará algumas alterações. O lateral-esquerdo Fabinho, recuperado de lesão, entra no lugar do zagueiro Leandro Barbosa, que vinha atuando improvisado. Na defesa, Valdir volta de expulsão na vaga de Diguinho.