Santista tenta evitar um desmanche Após a eliminação no Campeonato Paulista, a diretoria da Portuguesa Santista começa a se preparar para a disputa das futuros competições. A intenção é evitar um desmanche no elenco, fato corriqueiro nos últimos anos do clube. Durante esta semana, o presidente Carlos Alberto Amado Costa, o vice de Esportes, José Ciaglia, e o gerente de futebol, Eraldo de Almeida, deverão marcar algumas reuniões para definir o futuro do futebol da Portuguesa Santista. "Nossa intenção é de manter uma base e poder participar da Copa do Estado de São Paulo e do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas, para isso, precisamos aumentar nossa estrutura com novas parcerias", revelou o presidente Carlos Alberto Amado Costa. A disputa na Copa Estado de São Paulo é quase certa. Já o sonho de disputar o Brasileiro da Série C é um pouco mais distante, uma vez que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que este ano o campeonato terá 40 clubes e, por enquanto, o único paulista garantido é o União São João, rebaixado da Série B no ano passado.