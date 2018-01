Santista tenta manter desempenho O alçapão Ulrico Mursa é a grande arma da Portuguesa Santista para o jogo deste sábado contra o Palmeiras pela Série A-1 do Campeonato Paulista. Para continuar na briga pela classificação às semifinais, o time santista precisa manter o retrospecto. Em seis jogos disputados no seu estádio, a Santista venceu cinco - entre estas vitórias uma sobre o Corinthians - e só empatou um, diante do São Paulo, quando perdeu nos pênaltis. Há mais de 20 anos o Palmeiras não joga no estádio Ulrico Mursa. A boa campanha em casa é a melhor de todos os dezesseis times que disputam o Campeonato Paulista. Só não é melhor no total que a Ponte Preta, que conquistou sete vitórias, seis delas em casa, e lidera a competição. Atualmente, a Santista está com 20 pontos e ocupa a sexta colocação. Uma vitória manterá o time na briga pela classificação. Já a derrota tira as chances de jogar a semifinal. O alto percentual no aproveitamento em casa motiva os jogadores. "Estamos mostrando que jogar em casa é um fator positivo para a Portuguesa Santista. Então, vamos aproveitá-lo", afirma o técnico Muricy Ramalho. Para esta partida o time tem vários desfalques. Os zagueiros Orestes e Márcio Goiano, o volante Marcos Bazílio e o meia Jean Carlo estão suspensos. Seus substitutos ainda não foram confirmados pelo treinador. "O Paulistão é um campeonato muito difícil e não podemos facilitar a vida dos adversários", justifica Muricy, que prefere esconder o time. Mas os substitutos devem ser Waldenir, Ceará, Adriano e Danilo, respectivamente.