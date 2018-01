Santista tenta reabilitação na Série C A Portuguesa Santista vai tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série C diante do Volta Redonda, nesta terça-feira, às 16 horas, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. Na estréia, a Briosa perdeu para o Friburguense, por 2 a 0, em Nova Friburgo, sábado à noite. Os dois times estão incluídos no Grupo 22, que é liderado pelo Friburguense, com quatro pontos. O Volta Redonda tem um ponto e a Santista nenhum. Mas vai sair do zero se depender do técnico Israel de Jesus. ?Vamos implantar o esquema da roleta russa gigante", diz o técnico, prometendo a Santista diferente em campo. Por enquanto, certo mesmo são as três mudanças no time: Val dá lugar para Bitão, Lobão para Tcheco e Esquerdinha Catarino para Ricardo Panorama.