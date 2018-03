Santista tenta reabilitação no Paulista Abalada com o empate por dois gols contra o XV de Novembro de Campo Bom (RS) que tirou o time da Copa do Brasil, a Portuguesa Santista joga suas últimas chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista na partida contra o Juventus, domingo, em Ulrico Mursa. O técnico Nenê não gostou do que viu na quarta-feira, em que seu time sofreu dois gols no primeiro tempo e teve de lutar muito para chegar ao empate na fase final. "Entramos em campo achando que a partida estava ganha e deu nisso." Nenê não quer que esse comportamento dos jogadores se repita, pois uma derrota para o Juventus afasta as chances de classificação da equipe. Mais: precisa dos três pontos para jogar com maior tranqüilidade contra o Corinthians na última rodada. "Determinação e atitude são elementos necessários para vencer uma partida", disse o treinador, que pensa em mudanças no time. "Precisamos voltar a ter um brilho a mais em nosso olhar." Para o jogo de domingo, a Portuguesa Santista terá a volta do atacante João Fumaça, que cumpriu suspensão automática, mas o zagueiro Valdir não jogará por estar suspenso. Leandro Barbosa e Diguinho são as alternativas do técnico Nenê.