Santista terá 3 atacantes contra Palmeiras O técnico Nenê pode fazer uma aposta ousada para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, pois sabe que só uma vitória interessa na luta por uma vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Ele deve armar o time com dois zagueiros, contra os três de costume, e escalar Nando, Marlon e João Fumaça no ataque. Essa nova formação será testada às 16 horas desta quinta-feira num jogo-treino contra o Jabaquara. Nando vinha de contusão e está recuperado. Ele conversou com o técnico Nenê e informou que tem condições de jogo. "O importante é que não sinto mais dor e estou pronto para essa decisão." O atacante não esconde a ansiedade em voltar justamente no jogo contra o Palmeiras, que define a vaga para a semifinal do Paulista. "É sempre bom jogar contra um time dessa qualidade, principalmente quando a disputa é em casa." O jogador ainda não sabe como será jogar ao lado de mais dois atacantes, mas acha que o jogo-treino desta tarde será importante para formar o entrosamento da equipe com a nova formação. Já o zagueiro Chicão não se esquece da goleada por 5 a 1 que o Palmeiras aplicou no Mogi, time que defendeu no ano passado. "Esse jogo não sai de minha cabeça e, mesmo com toda a dificuldade que vamos enfrentar, contamos desta vez com uma vitória para conseguir a vaga para a semifinal."