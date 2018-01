Santista terá a volta de Gilmar Fubá Ex-jogadores do São Paulo, o zagueiro Márcio Santos e volante Axel serão as principais armas da Portuguesa Santista no jogo contra o time do Morumbi, neste domingo, em Santos, pela quarta rodada do campeonato Paulista. Axel elogiou muito o ex-clube, mas promete defender com muita raça a Santista. "O São Paulo tem uma estrutura fantástica. Fiz muitas amizades, conquistei títulos, mas, hoje eu sou jogador da Briosa", comentou. Outro jogador experiente, Gilmar Fubá, ex-volante do Corinthians, se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e está confirmado para domingo. "É muito bom poder voltar em uma partida importante como essa", comemorou. O técnico Nenê, porém, ainda faz mistério sobre a escalação e promete surpresas para segurar o São Paulo.