Santista Thiago Maia prevê final 'para marcar a história' do Paulistão

Um dia antes da primeira partida da final do Campeonato Paulista, o volante Thiago Maia afirmou neste sábado que o Santos precisa ter cautela para encarar o Audax, já que o time de Osasco (SP) deixou para trás dois grandes: São Paulo e Corinthians.

"Acho que serão dois jogos para marcar a história do Paulista. São duas equipes que vem se destacando no Campeonato. O Audax eliminou dois times grandes da competição. Precisamos tomar bastante cuidado, é um time que toca muito a bola. O goleiro deles joga como terceiro zagueiro", analisou Thiago Maia.

Com parte do elenco poupado da partida da Copa do Brasil durante a semana, o Santos terá força máxima para a partida. O técnico Dorival Júnior, inclusive, relacionou para a partida todos os 28 atletas da equipe inscritos no Paulistão. O único desfalque será Léo Cittadini, que lesionou o tornozelo na semifinal contra o Palmeiras.

"Tivemos tempo para trabalhar, alguns jogadores foram poupados na Copa do Brasil. Dorival sempre passa o máximo de informação para gente. Vou me adaptar para o estilo de jogo deles e pegar forte no meio de campo", prometeu.

Para a partida, o Santos deve entrar com a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabriel e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados pelo Santos para a final do Paulistão:

Goleiros - Vanderlei, Vladimir e John

Laterais - Victor Ferraz, Zeca e Caju

Zagueiros - David Braz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Volantes - Renato, Thiago Maia, Alison, Leandrinho e Fernando Medeiros

Meias - Lucas Lima, Vitor Bueno, Elano, Rafael Longuine, Ronaldo Mendes e Serginho

Atacantes - Ricardo Oliveira, Gabriel, Joel, Maxi Rolón, Patito Rodríguez, Paulinho e Neto Berola