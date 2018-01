Santista traz Sinval e dispensa Rico Apresentado oficialmente aos companheiros nesta terça-feira, o atacante Sinval, de 32 anos, já se colocou à disposição do técnico Sérgio Guedes para estrear na Portuguesa Santista no jogo contra o são Paulo, quinta-feira, no Morumbi. Ele estava jogando pelo Ituiutaba, pelo Campeonato Mineiro, portanto, está em forma. A diretoria confirmou as dispensas dos atacantes Rico e Maurício. Por outro lado, o veterano goleiro Ronaldo voltou a treinar depois de se recuperar de uma fisgada na coxa. Ele garante que jogará no Morumbi.