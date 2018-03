Santista treina em clima de decisão Se o jogo de domingo é decisivo para o Corinthians, para a Portuguesa Santista não é diferente. É tão importante que o técnico Nenê garante que esta decisão já começou nesta terça-feira, com o início dos treinamentos. "Sempre trabalhamos com seriedade e por isso estamos nesta situação. Sabemos das dificuldades de se enfrentar o Corinthians e por isso temos que treinar duro", disse o treinador. A Santista ocupa a terceira colocação do grupo 1 do Paulista, com 12 pontos. O time vem de uma vitória em casa, por 3 a 2, sobre o Juventus. Para passar à segunda fase, a equipe precisa vencer - empate ou derrota faz com que o clube dependa de outros resultados. E para o Corinthians, uma vitória elimina a possibilidade de rebaixamento. A boa notícia é que o técnico Nenê contará com alguns reforços nesta partida. É o caso do lateral-esquerdo Fabinho, que foi liberado pelo departamento médico e entra no lugar do zagueiro Leandro Barbosa, que vinha atuando improvisado. Além dele, o zagueiro Valdir volta de expulsão na vaga de Diguinho. Para Valdir, retornar contra o Corinthians terá um sabor especial. "Esse é o típico jogo que ninguém quer ficar fora. E comigo não é diferente", afirmou o zagueiro da Santista.