Santista vai treinar durante carnaval A Portuguesa Santista vai treinar todos os dias e não tomar conhecimento do Carnaval para não perder o ritmo. O time quer manter a concentração e provar, contra o São Paulo, que a sua classificação às semifinais do Campeonato Paulista não foi um acidente. O sufoco que o time tomou do Guarani, no empate por 0 a 0, quinta-feira à noite, em Santos, foi considerado normal pelo técnico Pepe, que já entrou para a história do clube com a segunda melhor campanha estadual, só superada pela de 1938, quando o ficou em 3º lugar no Campeonato Paulista. "Pesou muito o nosso time jogar com a vantagem do empate. Até inconscientemente, os jogadores, por mais que pensassem em impor o ritmo, se preocupavam primeiro em evitar que o Guarani fizesse um gol porque se isso acontecesse, corríamos o risco de pôr a perder todo o trabalho feito aqui. E por isso não repetiu as suas melhores atuações." Pepe tem certeza que contra o São Paulo, quinta-feira, às 21h, no Morumbi, o comportamento da equipe voltará a ser o normal. "Em primeiro lugar porque serão dois jogos e caso haja um acidente no Morumbi, poderemos nos recuperar na partida de volta." O técnico repetiu várias vezes, nesta sexta-feira à tarde, que ele e seus jogadores se sentem honrados por fazer parte de um seleto grupo, ao lado de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. "Porém, ainda não estamos satisfeitos. Se chegamos até aqui foi graças à nossa capacidade e a dedicação de todos os jogadores e mostramos que temos condições de enfrentar de igual para igual qualquer adversário, em qualquer lugar." Renato, que entrou no segundo tempo no lugar de Fabrício, contundiu-se e teve que ser substituído por Kléderson, é o único desfalque para o primeiro jogo das semifinais. Embora tenha sentido cãibras e várias vezes levado a mão à coxa, nos últimos minutos do jogo, Souza não tem nenhum problema físico. "Como o Guarani pressionou muito, tive que voltar para ajudar na marcação e ainda me apresentar lá frente. Corri demais e senti o desgaste no final. Foi só isso", garantiu o meia, que tanto pode ir para o Cruzeiro-MG como para o São Paulo, com Rico, após o Campeonato Paulista. "Há clubes interessados na minha contratação, mas agora só quero pensar na Santista e deixar esse tipo de assunto com o meu procurador (Luís Taveira)." O goleiro Maurício, um dos líderes do grupo, está há 370 minutos sem tomar gol e se não for vazado nos dois jogos contra o São Paulo, levará o time à decisão do Campeonato Paulista. Ele recomenda que se for preciso, o time deve voltar a jogar como contra o Guarani. "Não vamos mudar a maneira de jogar. Se chegamos até aqui com essa esquema, significa que é o melhor para nós. Se houver chance de atacarmos, jogaremos ofensivamente, mas se for necessário, também podemos nos defender para conseguirmos um empate no Morumbi, já que é um resultado que nos interessa", concluiu o goleiro.