Santista vence a primeira na Série C XV de Piracicaba e Internacional de Limeira empataram, por 1 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado à tarde, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O resultado deixou os times na liderança do Grupo 25, com quatro pontos. O Ituano tem três pontos, mas só jogou uma vez. O veterano Claudinho marcou para o XV aos 32 minutos do primeiro tempo. O empate da Internacional aconteceu somente aos 43 minutos da etapa final, com Maranhão, num lance muito reclamado pelos piracicabanos, que pediam a marcação de impedimento. A Portuguesa Santista se recuperou na competição, ao vencer o Volta Redonda, por 1 a 0, no interior do Rio. A vitória recolocou a Briosa com chances de classificação no Grupo 22, que tem três pontos em três jogos. A liderança é dividida por Friburguense (com dois jogos) e Volta Redonda, ambos com quatro pontos. O gol da vitória da Santista foi marcado por Tita aos quatro minutos do primeiro tempo. Confira os resultados de sábado à tarde: Grupo 1 - Rio Negro-AM 3 x 4 Rio Branco-AC e CFA-RO 0 x 1 Nacional-AM; Grupo 3 - Maranhão-MA 0 x 1 Viana-MA; Grupo 11 - Juazeiro-BA 1 x 2 Itabaiana-SE; Grupo 19 - Goytacaz-RJ 1 x 0 Serra-ES; Grupo 20 - Americano-RJ 2 x 1 Macaé-RJ e Portuguesa-RJ 2 x 1 Rio Branco-RJ; Grupo 21 - América-RJ 1 x 2 Cabofriense-RJ; Grupo 22 - Volta Redonda-RJ 0 x 1 Portuguesa Santista-SP; Grupo 25 - XV de Piracicaba-SP 1 x 1 Inter de Limeira.