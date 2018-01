Santista vence Botafogo por 2 a 1 A Portuguesa Santista conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Paulista, vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto neste domingo, em Ulrico Mursa, por 2 a 1. O forte calor acabou prejudicando mais o time do interior, que entrou retrancado em campo, mas não conseguiu segurar a Santista, que marcou seus dois gols no primeiro tempo, enquanto os botafoguenses tentaram a reação na segunda etapa, conseguindo apenas diminuir a diferença. O equilíbrio da partida foi rompido aos 30 minutos, quando Jean aproveitou o cruzamento de Valdir para cabecear para baixo, tirando a chance de defesa do goleiro Maurício. A desvantagem fez com que o Botafogo procurasse o empate, sem abandonar o forte sistema defensivo armado pelo técnico Lori Sandri. A Portuguesa resistiu e, aos 48 minutos, Genílson aumentou a vantagem: aproveitando cruzamento rasteiro de Jean, chutou contra o goleiro botafoguense, marcando o segundo gol ao pegar o rebote. No segundo tempo, Lori Sandri entrou com um time diferente, fazendo duas alterações no vestiário: tirou Renatinho e Anderson Silva para a entrada de Cris e Luciano. Ao queimar a última substituição, trocando Neto por Dinei, conseguiu pressionar a defesa da Santista e, aos 21 minutos, Gauchinho marcou o primeiro gol botafoguense. Esse lance acabou por deixar a Portuguesa tensa, procurando segurar a vitória a qualquer custo, o que acabou acontecendo.