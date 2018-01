Santista vence e confirma liderança A Portuguesa Santista confirmou a liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista ao vencer o Paulista, por 3 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Com 16 pontos em seis jogos, dono de uma campanha surpreendente e invicta, a Briosa enfrentará nas quartas-de-final o Guarani, provavelmente na quarta-feira, também na Baixada. Mas o jogo começou muito equilibrado. O Paulista mandou duas bolas na trave do goleiro Maurício, que tem mesmo muita sorte. Uma com Luis Paulo e outra com Marcos Túlio. O meia Souza, da Santista, também mandou uma bola na trave, mas do goleiro Buzetto. O primeiro gol saiu no final do primeiro tempo. O lateral Nelsinho cruzou na medida para Elizeu completar, de cabeça, aos 42 minutos. No começo do segundo tempo, a Santista matou o jogo quando Souza lançou Rico, livre, para marcar seu sétimo gol. Ele, agora, divide a artilharia do Paulistão com Ricardo Oliveira, do Santos. O próprio Rico iniciou a jogada do terceiro gol, quando foi até a linha de fundo e chutou forte, o goleiro rebateu e Souza completou aos 24 minutos. No final, um susto: Elizeu levou uma pancada na cabeça e apresentou sintomas de convulsão no gramado. Foi atendido e encaminhado ao hospital para exames mais detalhados. Ficha Técnica Portuguesa Santista ? Maurício; Zambiasi, André Astorga e Nenê; Nelsinho, Adriano, Kiko (Cléderson), Souza e Adavilson; Rico e Elizeu. Técnico: Pepe. Paulista ? Buzetto; Luis Paulo, Danilo, Thiago e Julinho; Léo, Vágner Mancini, Marco Túlio (Maicon) e Guim (Edu Esídio); Camanducaia e João Paulo (Deivid). Técnico: Edson Valandro. Gols ? Elizeu aos 41 minutos do 1o tempo; Rico aos 8 e aos 24 minutos do segundo. Árbitro ? Tadeu Bosco da Cruz Cartão amarelo ? Kiko, Léo, Marco Túlio, Vágner Mancini. Local ? Estádio Ulrico Mursa, em Santos