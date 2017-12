Santista vence e deixa lanterna A Portuguesa Santista venceu a Internacional de Limeira, por 2 a 0, nesta manhã de sábado, no estádio Úlrico Mursa, em Santos, pela Copa do Interior. Com esta vitória, a Santista deixou a lanterna do Grupo Leste, onde agora soma 11 pontos, na quinta posição. A Inter tem 15 pontos, uma colocação acima. Desde o começo a Santista mostrou mais disposição. Mas só abriu o placar no final do primeiro tempo, com Shizzo aos 41 minutos. No segundo tempo, a situação não mudou. O segundo gol da Briosa saiu aos 27 minutos, com Guilherme. A rodada será completada domingo, com mais sete jogos: Olímpia X Rio Preto (16h); Bandeirante X Franca (10h), Mirassol X Comercial (11h), Marília X Noroeste (10h), Barbarense X Juventus (11h); Nacional X São Bento (11h) e XV de Jaú X Sãocarle nse (11h). Classificação da Copa do Interior: Grupo Oeste - 1) Marília 16 pontos, 2) Bandeirante 14, 3) Mirassol 13, 4) Noroeste e Francana 12, 6) Rio Preto e Comercial 9; 8) Olímpia 7. Grupo Leste - 1) XV de Jaú 20 pontos, 2) União Barbarense 18, 3) Juventus 17, 4) Internacional 15, 5) Portuguesa Santista 11; 6) Nacional 10, 7) Sãocarlense e São Bento 8.