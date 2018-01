Santista vence fácil o Rio Branco A Portuguesa Santista conseguiu em grande estilo sua reabilitação no Campeonato Paulista ao golear o Rio Branco, por 3 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. A vitória apagou a derrota para o Mogi no domingo passado (por 2 a 0), com a Portuguesa chegando aos 10 pontos. O Rio Branco, também com 10 pontos, sofreu sua terceira derrota consecutiva (tinha perdido para Corinthians e Santo André). A missão da Santista ficou facilitada por um gol rápido, logo aos três minutos. Após o cruzamento, a defesa não conseguiu aliviar, nem o goleiro Magrão, e Itaparica entrou para completar: 1 a 0. Os planos do técnico Luís Carlos Cruz foram muito cedo por água abaixo. Mais do que isso, o Rio Branco sentiu o gol, tendo dificuldade na marcação diante da agilidade dos santistas. Além disso, o time de Americana mostrava enorme lentidão na saída de bola, a ponto de chutar apenas uma vez em cima do veterano goleiro Ronaldo. Aos 34 minutos, outra falha da defesa. Após a cobrança de falta, houve o desvio de cabeça no primeiro pau e Rodriguinho completou do outro lado: 2 a 0. Insatisfeito e sem alternativa, Luís Carlos Cruz, do Rio Branco, mudou quase tudo no segundo tempo, deixando de lado o esquema 3-5-2 para o ofensivo 4-3-3. O atacante Macaíba entrou na vaga do volante Marcos Paulo, enquanto Cristiano deixou o lugar para Jales, uma boa opção aérea. O "tudo ou nada" não funcionou. Aos nove minutos, outra falha da defesa que assistiu Rodriguinho subir de cabeça para desviar o escanteio cobrado por Itaparica: 3 a 0. A partir daí, não havia mais nada a fazer. A Santista continuou dominando as ações, criou novas chances e poderia ter aplicado uma goleada no assustado time do Rio Branco que diminuiu aos 16 minutos. Macaíba entrou em velocidade, aproveitou que a defesa pedia impedimento para desviar do goleiro Yamada que no intervalo substituiu o veterano Ronaldo. Pela nona rodada, a Portuguesa Santista vai enfrentar o São Paulo, quinta-feira, no Morumbi. O Rio Branco receberá, quarta-feira, em Americana, o Santos.