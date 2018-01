Santista vence no duelo com a Lusa A Portuguesa Santista se reabilitou dentro do Campeonato Paulista ao vencer a Portuguesa de Desportos, por 3 a 2, na tarde deste sábado, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Esta foi a terceira vitória da Santista em seu estádio, onde somou seus nove pontos. Por outro lado, esta foi a terceira derrota seguida Portuguesa, dirigida por Renê Simões, que continua com nove pontos. O primeiro tempo foi equilibrado, com o time do Canindé tomando mais as iniciativas ofensivas. E mereceu abrir o placar com Cléber aos 19 minutos, descontrolando o adversário que demorou muito para retomar o ritmo de jogo. O empate saiu no final do primeiro tempo, com o perigoso e oportunista Tico Mineiro, aos 40 minutos. No segundo tempo, esperava por uma melhora do jogo, mas o time dirigido por René Simões voltou a decepcionar, errando muitos passes e não tendo objetividade no ataque. Dominando o setor de meio-campo, a Briosa comandou o segundo tempo e soube como construir a vitória. O experiente volante Capitão, que teve uma grande atuação, marcou o segundo gol aos 24 minutos, enquanto Zinho fez o terceiro aos 33 minutos. A Portuguesa ainda tentou reverter a situação, mas não teve futebol para isso. Mesmo assim, no final do jogo, Ricardo Oliveira diminuiu, aos 46 minutos, portanto, nos acréscimos. Nos vestiários, o técnico Muricy Ramalho dividiu o novo triunfo com seus jogadores. "Revertemos uma situação difícil, com muita garra e determinação", comentou. Pelo lado da Portuguesa de Desportos, Renê Simões lamentou, novamente, a derrota. "Não jogamos bem e temos que acertar alguns detalhes importantes. Mas tudo a gente vai corrigir nos treinos da próxima semana, pois agora temos que esfriar a cabeça". Renê disse não temer sua queda, apesar de te sofrido sua terceira vitória seguida dentro do Paulistão.