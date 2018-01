Santista vence Santos e quebra tabu Quase dois meses depois de conquistar o Campeonato Brasileiro e quebrar um tabu de 18 anos, o Santos conheceu o outro lado da moeda. Descontrolada em campo, a equipe de Emerson Leão não conseguiu praticar o futebol que tem encantado torcedores santistas e adversários. Resultado: perdeu nesta quarta-feira para a Portuguesa Santista por 2 a 0, placar que pôs fim a um período de 33 anos sem vitória da Briosa no clássico da Baixada e acabou com a invencibilidade do Santos no Campeonato Paulista. E não foi só. Além de sentir o gostinho da vitória sobre o time da Vila Belmiro depois de tanto tempo, com os três pontos a equipe comandada por Pepe assumiu a liderança do Grupo 2 da competição, agora com 10, ao lado dos santistas. A próxima partida do Santos é contra o São Paulo, sábado, às 18 horas, na Vila Belmiro. Já a Lusinha enfrenta o Santos André, domingo, no ABC. "Não fomos bem hoje, mas temos tudo para se recuperar no clássico contra o São Paulo", disse Robinho. Com tantos elogios que vieram de todos os lados após o título Nacional, o grupo do Santos demonstrou dificuldade em jogar atrás do marcador. Emerson Leão armou seu time para atuar pressionando o adversário desde o começo. Contudo, os dois gols do ligeiro Rico, ainda no primeiro tempo, desestabilizaram o atual campeão brasileiro. O momento que melhor ilustrou essa situação aconteceu na metade da etapa final. O goleiro Fábio Costa, que ainda discute a renovação de seu contrato e o pagamento de sete meses de direitos de imagem atrasados, fez falta violenta e acabou expulso. Na saída, ainda se envolveu em confusão com integrantes da comissão técnica da Portuguesa. Sumidos - O jogo serviu para alertar o Santos sobre a instabilidade de seu grupo. Na adversidade, nem Robinho, Diego, Ricardo Oliveira ou Renato mostraram espírito de liderança para tentar a reação. O time tentou pressionar no início do segundo tempo, mas não teve competência para dominar o adversário. Já a Portuguesa contou com a eficiência de uma esquema "arroz com feijão" e certa dose de sorte do goleiro Maurício. Aos 44, Ricardo Oliveira cobrou falta no ângulo. A bola bateu no rosto do goleiro da Portuguesa e saiu. O time de Pepe terminou com nove atletas. o lateral-direito Nelsinho e o meia Fabrício também receberam cartão vermelho. Ficha Técnica Portuguesa Santista ? Maurício; Nelsinho, Zambiasi, Nenê e Adavilson; Vandir, Adriano, Fabrício e Souza; Rico (Marlon) e Elizeu (Reinaldo). Técnico ? Pepe Santos ? Fábio Costa (Júlio Sérgio); Reginaldo Araújo (Nenê), Alex, Preto (Pereira) e Léo; Paulo Almeida, Elano, Renato e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico ? Emerson Leão. Gols ? Rico aos 21 e aos 40 minutos do primeiro tempo. Juiz ? Romildo Correia. Cartão amarelo ? Robinho, Adavílson e Vandir. Cartão vermelho ? Fábio Costa, Nelsinho e Fabrício. Local ? Estádio Ulrico Mursa, em Santos.