Santista vence São Caetano por 1 x 0 A Portuguesa Santista deu um grande passo para as semifinais do Campeonato paulista da Série A-1 ao derrotar o São Caetano, neste domingo, por 1 a 0. Com 20 pontos, o time de Santos superou o São Caetano, com 19 pontos, na tabela e está ao lado de Santos e Corinthians, bem próximo dos quatro primeiros colocados. O gol da vitória foi marcado por Tico Mineiro. O primeiro tempo foi marcado pelo azar do São Caetano. Em 45 minutos, o time de Jair Picerni perdeu dois zagueiros, um machucado e outro expulso. Com menos de um minuto de jogo, Dininho se chocou com Tico Mineiro na área e teve de ser levado à Santa Casa de Santos, com suspeita de fratura. Ele foi substituído por Marcão, expulso aos 39 minutos depois de forte entrada no lateral Valdir. A Santista foi melhor durante a primeira etapa, principalmente pela grande exibição do lateral-esquerdo Valdir. O São Caetano, cansado pela maratona de jogos, também tentava chegar com Magrão e Adãozinho. Bem postada, a defesa da Portuguesa Santista não dava espaços. Com a pressão, o gol do time santista não demorou a sair. Aos 33 minutos, Valdir cruza da esquerda para Tico Mineiro, que se antecipou aos zagueiros e tocou para o gol. Foi o oitavo dele no Campeonato Paulista, igualando-se ao companheiro Zinho. Para melhorar o astral, o São Caetano trocou de uniforme e voltou para o segundo tempo com o uniforme reserva, todo branco. Além disso, o técnico Jair Picerni ainda teve de recompor sua defesa, tirando o atacante Magrão e colocando Gilmar na partida. O time do ABC conseguiu equilibrar o jogo e teve chances de empatar, surpreendendo a Santista. Aos 25, um lance duvidoso. Adãozinho recebeu na área e tocou para o gol, mas o auxiliar Rogério Idealli marcou impedimento do atacante e o árbitro Rodrigo Braghetto confirmou. A partida ficou dramática nos minutos finais, principalmente depois da expulsão do zagueiro Orestes. Mas nem assim o São Caetano conseguiu o empate e já acumula quatro rodadas sem vitórias.