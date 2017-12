Santista x Rio Branco é jogo de definição Portuguesa Santista e Rio Branco se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30,em Santos, em um jogo que deve definir de vez as pretensões das duas equipes no Campeonato Paulista. Com estão empatados na quinta posição do grupo 1, com seis pontos cada, o perdedor deve integrar de vez o bloco dos clubes que pensam apenas em não ser rebaixado; ao vencedor, ainda haverá a luta pela vaga na próxima fase. Os desfalques que tanto atormentaram Nenê, o técnico da Portuguesa Santista, na partida contra o 15 de Campo Bom, pela Copa do Brasil, já não são mais tão problemáticos. Os laterais Edson Mendes e Claudinho, recuperados de contusão, estão de volta. Quem também já tem condições de jogo é o volante Gilmar Fubá, que disputa posição com Leandro Moreno. Artilheiro da Santista no Campeonato Paulista, com três gols, o atacante Nando é mais uma novidade. João Fumaça e Marlon brigam pela última vaga no ataque. Ainda machucados, o zagueiro tetracampeão Márcio Santos e o meia Ricardo Miranda seguem de fora. Para o Rio Branco, o empate fora de casa já será um excelente resultado. Por isso, o técnico Júlio Espinosa vai armar o time mais defensivo. Quem levou a pior foi o meia Jonas, que deixa equipe para dar lugar para o volante Lê.