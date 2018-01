Santistas ainda não pensam no clássico A ordem é clara: só pensar no Cienciano, adversário de quarta-feira do Santos pela Copa-Sul Americana. Mas quem consegue se segurar se o próximo jogo pelo Brasileiro é o clássico contra o maior rival, o Corinthians? Os jornalistas comentaram com Leão a possibilidade de ele ser o técnico corintano na próxima temporada: "não fiquei sabendo e só posso dizer que cada um tem sua maneira de se expressar; eu digo sempre que minha obrigação com o Santos é até 31 de dezembro e vou cumpri-la da melhor maneira possível". Usou da ironia para não falar do clássico: "já pensou se tiver uma maremoto no sábado? Não terá jogo no domingo". Diego acha que pensar agora no clássico contra o Corinthians atrapalha. "Temos um jogo arriscado, decisivo e fica quase impossível pensar no Corinthians, um jogo mais à frente". Mas ele cedeu à insistência dos jornalistas e comentou que "o Corinthians é uma excelente equipe, mas que não vem fazendo uma boa campanha no Brasileiro". Segundo Diego essa má fase do adversário é um motivo a mais de preocupação para os santistas: "uma vitória sobre o Santos pode significar a reabilitação do Corinthians na competição". Por isso, ele entende que o Corinthians irà à Vila Belmiro "com total força para vencer a partida". Para superar isso, acha que "é preciso jogar como sempre, com especial atenção nos detalhes porque é o que decide um clássico, procurando a vitória a todo instante".